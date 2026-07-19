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Вратарь «ПСЖ» Сафонов поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Сафонов поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился своими эмоциями после победы в Лиге чемпионов. В финале турнира французский клуб обыграл английский «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.) и завоевал трофей второй год подряд.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Мой пик радости после победы в Лиге чемпионов был, когда я на поле дождался Марину, ждал 30 минут. После празднования с командой я осознал, где нахожусь. У всех были семьи, а я стоял один. Потом я увидел жену, и мне больше было ничего не нужно. Мы вместе разделили эту победу», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых он завершил без пропущенных мячей.

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