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«Арсенал» рассматривает двух защитников на замену травмированному Салиба — Caught Offside

«Арсенал» рассматривает двух защитников на замену травмированному Салиба — Caught Offside
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«Арсенал» планирует активизировать поиски нового центрального защитника в связи с опасениями, что Вильям Салиба пропустит длительный период из-за травмы спины. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» рассматривают вариант с приобретением Эзри Консы из «Астон Виллы» и Константиноса Мавропаноса из «Вест Хэма».

Салиба покинул поле по причине повреждения в матче полуфинала чемпионата мира – 2026 между сборными Франции и Испании (2:0). Сообщалось, что 25-летний футболист может пропустить четыре-пять месяцев. Также появлялась информация, что Салиба провёл мировое первенство с переломом позвоночника.

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