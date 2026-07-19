Пьерлуиджи Коллина прокомментировал назначение Винчича на финал ЧМ-2026

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал выбор арбитра на финал чемпионата мира – 2026. Матч между сборными Испании и Аргентины обслужит словенский судья Славко Винчич.

«Каждый раз у меня бегут мурашки по коже. Я знаю, что эти мужчины и женщины делали на протяжении многих лет, чем жертвовали — в том числе временем с семьёй. Я ожидал такой реакции от Винчича; я сам испытывал те же чувства.

Винчич — отличный судья; он отреагировал на назначение на финал точно так же, как я в 2002 году… Он прошёл прекрасный путь. Я рад за него, как и за всех остальных, кто был здесь; сделать выбор было непросто», – приводит слова Коллины La Gazzetta dello Sport.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнётся в 22:00 мск.