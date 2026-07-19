15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пьерлуиджи Коллина прокомментировал назначение Винчича на финал ЧМ-2026

Пьерлуиджи Коллина прокомментировал назначение Винчича на финал ЧМ-2026
Комментарии

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал выбор арбитра на финал чемпионата мира – 2026. Матч между сборными Испании и Аргентины обслужит словенский судья Славко Винчич.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый раз у меня бегут мурашки по коже. Я знаю, что эти мужчины и женщины делали на протяжении многих лет, чем жертвовали — в том числе временем с семьёй. Я ожидал такой реакции от Винчича; я сам испытывал те же чувства.

Винчич — отличный судья; он отреагировал на назначение на финал точно так же, как я в 2002 году… Он прошёл прекрасный путь. Я рад за него, как и за всех остальных, кто был здесь; сделать выбор было непросто», – приводит слова Коллины La Gazzetta dello Sport.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнётся в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Коллина ответил Дешаму на критику судейства в матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android