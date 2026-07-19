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Тренер «Зенита» Оливейра поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в Суперкубке

Тренер «Зенита» Оливейра поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в Суперкубке
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал победу команды в OLIMPBET Суперкубке России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Какие эмоции после победы в Суперкубке?
— Это всегда приятно, когда обыгрываешь принципиального соперника, особенно после такого эмоционального матча. Очень приятно начинать сезон с победы. Это мотивирует всех. Я поздравляю всех наших футболистов. Они показали характер. Не сказал бы, что у нас всё удалось во время матча. Но ребята не в первый раз показали, что у них есть характер. Они сумели перевернуть игру в добавленное время, а потом и в серии пенальти. Считаю, что для начала сезона — это очень хорошо, — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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