Тренер «Зенита» Оливейра поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в Суперкубке

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал победу команды в OLIMPBET Суперкубке России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).

— Какие эмоции после победы в Суперкубке?

— Это всегда приятно, когда обыгрываешь принципиального соперника, особенно после такого эмоционального матча. Очень приятно начинать сезон с победы. Это мотивирует всех. Я поздравляю всех наших футболистов. Они показали характер. Не сказал бы, что у нас всё удалось во время матча. Но ребята не в первый раз показали, что у них есть характер. Они сумели перевернуть игру в добавленное время, а потом и в серии пенальти. Считаю, что для начала сезона — это очень хорошо, — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.