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Клопп возглавит сборную Германии, контракт рассчитан до ЧМ-2030 — Плеттенберг

Клопп возглавит сборную Германии, контракт рассчитан до ЧМ-2030 — Плеттенберг
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Немецкий тренер Юрген Клопп возглавит сборную Германии. Контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года. Немецкий футбольный союз (DFB) и Red Bull, где Клопп работает с 2025 года, достигли принципиального соглашения о расторжении трудового договора. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, окончательные детали контракта, касающиеся Клоппа и его коммерческих партнёров, будут оформлены в письменном виде после финала чемпионата мира – 2026. Планируется, что 59-летний специалист подпишет контракт во Франкфурте в пятницу, 24 июля. В этот день должны состояться официальное объявление и пресс-конференция.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.

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