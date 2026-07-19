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Экс-игрок сборной Испании Нолито шуткой ответил, как можно остановить Месси

Экс-игрок сборной Испании Нолито шуткой ответил, как можно остановить Месси
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Нолито в шутку ответил, как возможно остановить нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси. Сегодня, 19 июля, «Красная фурия» сыграет с «альбиселесте» в финале чемпионата мира — 2026. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«При всём уважении, но как его вообще возможно остановить? Только двумя усыпляющими дротиками, действие которых будет длиться несколько часов. Один в левую ногу, другой в правую. Это единственный способ. Месси очень трудно остановить. Это практически невозможно, потому что у него так много сильных сторон.

Честно говоря, наблюдать за игрой Месси — это удовольствие для всех зрителей, и мы должны наслаждаться этим, пока можем. Надеюсь, он будет играть ещё долго», — приводит слова Нолито Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

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