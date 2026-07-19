Экс-игрок сборной Испании Нолито шуткой ответил, как можно остановить Месси

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Нолито в шутку ответил, как возможно остановить нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси. Сегодня, 19 июля, «Красная фурия» сыграет с «альбиселесте» в финале чемпионата мира — 2026. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«При всём уважении, но как его вообще возможно остановить? Только двумя усыпляющими дротиками, действие которых будет длиться несколько часов. Один в левую ногу, другой в правую. Это единственный способ. Месси очень трудно остановить. Это практически невозможно, потому что у него так много сильных сторон.

Честно говоря, наблюдать за игрой Месси — это удовольствие для всех зрителей, и мы должны наслаждаться этим, пока можем. Надеюсь, он будет играть ещё долго», — приводит слова Нолито Tribal Football со ссылкой на Flashscore.