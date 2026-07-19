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«Видимо, неплохая крыша в УЕФА». Генич — об арбитре финала ЧМ-2026

«Видимо, неплохая крыша в УЕФА». Генич — об арбитре финала ЧМ-2026
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Российский комментатор Константин Генич высказался о словенском арбитре Славко Винчиче, назначенном на финальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании встретится с Аргентиной. Игра пройдёт сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Относительно прошлого этого арбитра, всё есть в публичном доступе. Как его приняли в публичном доме, где были оружие, проститутки, но он шёл свидетелем. Причём там многих повязали, а он шёл свидетелем. Это говорит о том, что у него, видимо, неплохая крыша в УЕФА. Но то что он принципиальный, в хорошей физической форме и заслуживает этот финал, вопросов, мне кажется, никаких. У него нет бэкграунда косяков», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 2020 году полиция Боснии и Герцеговины задержала Винчича в рамках спецоперации по борьбе с проституцией и распространением наркотиков. Арбитр оказался в числе десятков задержанных. После допроса он был освобождён без предъявления обвинений и затем проходил по делу как свидетель.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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