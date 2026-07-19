«Урал» обыграл «Енисей» и заработал первые очки в новом сезоне Первой лиги

Сегодня, 19 июля, состоялся матч 2-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и красноярским «Енисеем». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и закончилась победой хозяев со счётом 3:0. В качестве главного арбитра матч обслужил Александр Машлякевич.

Первый гол в матче забил полузащитник «Урала» Евгений Харин на 49-й минуте. На 77-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Никита Морозов. Третий и последний гол «Урала» на 84-й минуте забил нападающий Денис Боков.

В 3-м туре екатеринбургскому клубу предстоит встретиться с «Ленинградцем» 25 июля, «Енисей» сыграет с московским «Велесом» 26 июля.