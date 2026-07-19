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Руни принял участие в гребной переправе, проиграв спор Холанду

Руни принял участие в гребной переправе, проиграв спор Холанду
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни принял участие в гребной переправе через реку Гудзон в штате Нью-Йорк после того, как проиграл спор нападающему национальной команды Норвегии Эрлингу Холанду. Англичанин выполнил обещанное условие после того, как Норвегия вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, победив сборную Бразилии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Напомним, во время чемпионата мира — 2026 стал популярен флешмоб фанатов сборной Норвегии «гребля викингов».

В 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия уступила Англии со счётом 1:2 и покинула турнир.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

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