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Александр Кержаков поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Александр Кержаков поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании встретится с Аргентиной. Игра состоится сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне очень сложно прогнозировать, потому что я переживаю за Месси и Аргентину. Я очень хочу, чтобы Аргентина победила, понимаю, что, скорее всего, это будет нереально в финале. Испанцы очень и очень хороши. Аргентинцы лучше их только в заряженности, небольшой грубости, в злости. Но здесь, наверное, класс общекомандный победит. Аргентинцам сложно будет, но я прям за Аргентину болею», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Финальный матч мирового первенства пройдёт на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, являющемся частью внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

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