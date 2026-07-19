Экс-игрок «Барселоны» Нолито: на ЧМ-2026 меня не удивил ни один игрок сборной Испании

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Нолито ответил, удивил ли его кто-то из футболистов нынешнего состава «Красной фурии». Сегодня, 19 июля, в финале чемпионата мира — 2026 сыграют национальные команды Испании и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

— Какой игрок сборной Испании больше всего вас удивил на этом чемпионате мира?

— Ни один из них. Вообще никто не удивил. Я их всех знаю, регулярно слежу за их матчами, смотрю много футбола, и ни один из наших футболистов меня не удивил.

Многие игроки сборной Испании демонстрируют невероятный уровень, другие – немного ниже, но это тоже нормально. Они люди, сезон длинный, и мы подошли к его концу. Но мне действительно нравится наблюдать за их игрой. Родри находится на потрясающем уровне, как и Пау Кубарси. Эти двое меня поражают, и мне очень нравится смотреть, как они играют.

— Вас даже не удивил прорыв Педро Порро на позиции правого защитника или выступление Марка Кукурельи на левом фланге на чемпионате мира?

— Вовсе нет. Кукурелья и Педро Порро провели фантастический сезон в своих клубах. Я смотрю их матчи — оба находятся на высочайшем уровне, это замечательно. На днях они переиграли французов, хотя Дембеле и Олисе — тоже элитные футболисты. Они великолепны. Нам нужно больше поддерживать своих игроков. Они действительно хороши, — приводит слова Нолито Tribal Football со ссылкой на Flashscore.