Бразилия обратилась в ООН и ФИФА из-за расизма во время ЧМ-2026

Правительство Бразилии во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой направило жалобу в ООН и ФИФА. Причиной стали зафиксированные во время чемпионата мира 2026 года проявления расизма и языка вражды, сообщает Globo.

По данным источника, в ходе мониторинга было проанализировано более 6 млн публикаций в интернете. Около 89 тыс. из них содержали оскорбительный контент, при этом 11% таких сообщений носили расовый характер.

Бразильская сторона настаивает на принятии мер, направленных на предотвращение, расследование и наказание за нарушения, а также на возмещение ущерба, связанного с подобными инцидентами в ходе турнира.