Генич назвал испанского игрока, которого аргентинцы могут вывести на эмоции в финале ЧМ

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что футболисты сборной Аргентины могут вывести из состояния равновесия испанского вингера Ламина Ямаля в финальном матче ЧМ-2026. Встреча Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля.

«Я не вижу ни одного игрока сборной Испании, который может сорваться. Мне кажется, флегматичный абсолютно Руис. Порро в какой-то степени может, но он сам себя настроит. У него в Англии уже были похожие матчи, где он сам себе мог сказать: «Тормози». Единственное, кого они могут вывести из себя – это Ямаль. Ямаль на этом чемпионате мира наглядно продемонстрировал, как он реагирует на фолы. Он постоянно апеллирует к арбитрам. Постоянно!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Финальный матч мирового первенства пройдёт на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, являющемся частью внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).