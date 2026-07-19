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Брайан Робсон: я хотел, чтобы Эллиот Андерсон перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Брайан Робсон: я хотел, чтобы Эллиот Андерсон перешёл в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Брайан Робсон полагает, что «красным дьяволам» нужно было более активно бороться на трансферном рынке за полузащитника Эллиота Андерсона, который за € 135 млн перешёл в «Манчестер Сити».

«Переплатил ли «Сити» за Андерсона? В современном футболе нужно платить столько, сколько нужно. Думаю, все мы считаем, что он сильно переоценён, но люди по всему миру платят такие деньги за игроков вроде Андерсона, поэтому если вы хотите лучших футболистов, то должны платить столько, сколько просит клуб, продающий его.

Я хотел, чтобы Андерсон перешёл в «Юнайтед», потому что, похоже, этим летом мы собираемся отпустить много игроков. Фонд заработной платы сократится. «МЮ» получит немного денег. Плюс у них снова есть деньги от Лиги чемпионов. Но я думаю, что Андерсон станет отличным футболистом для «Сити».

Когда время от времени появляются игроки высшего уровня, которых возможно подписать, то нужно рисковать и стремиться заполучить именно их. «Юнайтед» уже платил по £ 60-80 млн за игроков, которые не входят в число лучших, но это не принесло им успеха», — приводит слова Робсона Tribal Football.

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