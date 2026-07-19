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КАМАЗ — Нижний Новгород, результат матча 19 июля 2026, счет 1:2, 2-й тур Первой лиги 2026/2027

«Нижний Новгород» обыграл «КАМАЗ» в матче 2-го тура Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «КАМАЗ» и «Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступил Александр Маюн. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 29'     0:2 Александров – 45+2'     1:2 Bogdanets – 89'    

Первый гол в матче забил Вячеслав Грулёв. Нападающий «Нижнего Новгорода» отличился на 29-й минуте. В конце первого тайма на 45+2-й минуте защитник гостей Виктор Александров увеличил преимущество своей команды. В конце встречи на 89-й минуте футболист Максим Богданец отыграл один мяч для «КАМАЗа».

«Нижний Новгород» набрал шесть очков и занимает первое место в таблице Первой лиги. «КАМАЗ» без очков располагается на 17-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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