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«Самая большая в жизни». Очередь журналистов на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина. Видео

«Самая большая в жизни». Очередь журналистов на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина. Видео
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Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер показал очередь из журналистов на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Сегодня, 19 июля, на нём пройдёт финал чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Главным арбитром встречи выступит словенец Славко Винчич. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Англии выиграла бронзовые медали ЧМ-2026, победив команду Франции в матче за третье место со счётом 6:4.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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