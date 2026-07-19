«Самая большая в жизни». Очередь журналистов на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина. Видео

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер показал очередь из журналистов на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Сегодня, 19 июля, на нём пройдёт финал чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Главным арбитром встречи выступит словенец Славко Винчич. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сборная Англии выиграла бронзовые медали ЧМ-2026, победив команду Франции в матче за третье место со счётом 6:4.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.