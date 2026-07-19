Роналдо назвал фаворита финального матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором национальная команда Испании встретится с Аргентиной.

«Испания победит, и легко. Они всегда были фаворитами наряду с Францией.

Испания играет в превосходный футбол. Это у них в ДНК. Они играют в него много лет, с самого детства.

Аргентинцы прекрасно выступили на этом чемпионате мира. Аргентина — команда, которая демонстрирует дух преодоления трудностей, настоящий боевой дух, но Испания очень хорошо сыграна. Они знают, что им нужно делать в каждый момент», — приводит слова Роналдо TyC Sports.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).