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«Акрон» объявил об уходе из клуба полузащитника Кирилла Данилина

«Акрон» объявил об уходе из клуба полузащитника Кирилла Данилина
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Тольяттинский «Акрон» в телеграм-канале объявил об уходе из команды полузащитника Кирилла Данилина.

«Акрон» и Кирилл Данилин завершили сотрудничество. Наш клуб и полузащитник расторгли контракт по соглашению сторон.

Кирилл Данилин отыграл в составе нашей команды два года – сезон-2023/2024, в котором вместе с «Акроном» выполнил задачу по повышению в классе, в том числе оформив гол и два ассиста в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (также он был признан лучшим молодым игроком Первой лиги), и дебютный для красно-чёрных розыгрыш РПЛ сезона-2024/2025: в 64 матчах (в том числе 30 игр – в рамках Первой лиги, 25 – в РПЛ, семь – в Фонбет Кубке России) он набрал 6+5 по системе «гол+пас». Минувший сезон Кирилл провёл в аренде в московском «Торпедо» и «Гомеле» из Беларуси.

Благодарим Кирилла за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении тольяттинского клуба.

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