Футболисты мадридского «Реала» забили 100 голов на ЧМ в истории. Это рекорд
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Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем отличился в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции (6:4). Таким образом, игроки испанского клуба забили 100 голов на ЧМ в истории, что является рекордом. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Среди футболистов «Реала» в этом матче также голами отметился Килиан Мбаппе. Француз оформил дубль.
Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. Для Англии эта медаль стала второй в истории мировых первенств. В 1966-м англичане завоевали золото.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – в 22:00 мск.
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