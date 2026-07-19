Футболисты мадридского «Реала» забили 100 голов на ЧМ в истории. Это рекорд

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем отличился в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции (6:4). Таким образом, игроки испанского клуба забили 100 голов на ЧМ в истории, что является рекордом. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Среди футболистов «Реала» в этом матче также голами отметился Килиан Мбаппе. Француз оформил дубль.

Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. Для Англии эта медаль стала второй в истории мировых первенств. В 1966-м англичане завоевали золото.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – в 22:00 мск.