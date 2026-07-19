Радимов назвал сильные стороны сборных Испании и Аргентины, которые сыграют в финале ЧМ

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о сильных сторонах сборных Испании и Аргентины, которые сыграют в финале чемпионата мира — 2026. Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Что касается самой игры, то в плане качества футбола и атакующих действий Испания имеет преимущество. Но в плане характера — здесь намного лучше выглядит Аргентина. Сойдутся две команды, которые очень хорошо знают друг друга, не случайно в составах обеих команда девять игроков мадридского «Атлетико», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».