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Радимов назвал сильные стороны сборных Испании и Аргентины, которые сыграют в финале ЧМ

Радимов назвал сильные стороны сборных Испании и Аргентины, которые сыграют в финале ЧМ
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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о сильных сторонах сборных Испании и Аргентины, которые сыграют в финале чемпионата мира — 2026. Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается самой игры, то в плане качества футбола и атакующих действий Испания имеет преимущество. Но в плане характера — здесь намного лучше выглядит Аргентина. Сойдутся две команды, которые очень хорошо знают друг друга, не случайно в составах обеих команда девять игроков мадридского «Атлетико», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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