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«Если Испания сделает 1:0, аргентинцам залетит три или четыре». Кроос — о финале ЧМ-2026

«Если Испания сделает 1:0, аргентинцам залетит три или четыре». Кроос — о финале ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поделился прогнозом на финал чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной. Встреча состоится сегодня, 19 июля. Немец считает команду Луиса де ла Фуэнте фаворитом и допускает крупную победу испанцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если такая команда, как Испания, поведёт в счёте, никому не захочется играть против неё. Если Испания сделает 1:0, забудьте — аргентинцам залетит три или четыре. Аргентина не найдёт ответа, но, если дать ей хотя бы немного пространства, она им воспользуется», — цитирует Крооса COPE.

Кроос выигрывал чемпионат мира в 2014 году, когда Германия в финале победила Аргентину со счётом 1:0.

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