«Если Испания сделает 1:0, аргентинцам залетит три или четыре». Кроос — о финале ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поделился прогнозом на финал чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной. Встреча состоится сегодня, 19 июля. Немец считает команду Луиса де ла Фуэнте фаворитом и допускает крупную победу испанцев.

«Если такая команда, как Испания, поведёт в счёте, никому не захочется играть против неё. Если Испания сделает 1:0, забудьте — аргентинцам залетит три или четыре. Аргентина не найдёт ответа, но, если дать ей хотя бы немного пространства, она им воспользуется», — цитирует Крооса COPE.

Кроос выигрывал чемпионат мира в 2014 году, когда Германия в финале победила Аргентину со счётом 1:0.