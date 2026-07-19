15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Текстильщик — Уфа, результат матча 19 июля 2026, счет 2:2, 2-й тур Первой лиги 2026/2027

«Текстильщик» и «Уфа» поделили очки в матче Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Текстильщик» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Текстильщик» в Иванове. В качестве главного арбитра выступил Артур Сагдиев. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
2 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Ортис – 14'     1:1 Першин – 19'     2:1 Першин – 31'     2:2 Иванников – 47'    

Первый гол в матче забил колумбийский нападающий гостей Дилан Ортис на 14-й минуте. На 19-й минуте полузащитник «Текстильщика» Никита Першин сравнял счёт. На 31-й минуте Першин оформил дубль, реализовав пенальти. Во втором тайме на 47-й минуте защитник хозяев поля Дмитрий Иванников забил гол в ворота своей команды.

«Уфа» набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Текстильщик» с одним очком располагается на 12-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Таких стартов в Первой лиге не было 9 лет. У «Нижнего» и «Ротора» — триллер, Юран проиграл
Таких стартов в Первой лиге не было 9 лет. У «Нижнего» и «Ротора» — триллер, Юран проиграл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android