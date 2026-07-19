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Репортёры подрались во время флэш-интервью Кейна после матча Франция — Англия — Goal

Репортёры подрались во время флэш-интервью Кейна после матча Франция — Англия — Goal
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Во время флэш-интервью нападающего Гарри Кейна после матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором Англия победила Францию (6:4) произошла драка репортёров, сообщает Goal.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Сообщается, что группа английских журналистов физически преградила путь местному репортеру и оттолкнула его, чтобы помешать снимать. Конфликт перерос в драку, которая нарушила ход интервью, привлекла внимание других представителей СМИ и сотрудников службы безопасности турнира. Местный репортёр обратился за помощью к представителям ФИФА и сотрудникам полиции Майами, находящихся на стадионе.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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