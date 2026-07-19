Репортёры подрались во время флэш-интервью Кейна после матча Франция — Англия — Goal

Во время флэш-интервью нападающего Гарри Кейна после матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором Англия победила Францию (6:4) произошла драка репортёров, сообщает Goal.

Сообщается, что группа английских журналистов физически преградила путь местному репортеру и оттолкнула его, чтобы помешать снимать. Конфликт перерос в драку, которая нарушила ход интервью, привлекла внимание других представителей СМИ и сотрудников службы безопасности турнира. Местный репортёр обратился за помощью к представителям ФИФА и сотрудникам полиции Майами, находящихся на стадионе.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).