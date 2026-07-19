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Велес — Челябинск, результат матча 19 июля 2026, счет 1:0, 2-й тур Первой лиги 2026/2027

«Велес» минимально обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Велес» из Москвы и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра выступил Алексей Лапатухин. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала команда хозяев поля.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Смирнов – 47'    
Удаления: нет / Сафронов – 6'

В начале встречи на шестой минуте нападающий «Челябинска» Илья Сафронов получил красную карточку и покинул поле. Единственный гол в матче забил Олег Смирнов. Форвард столичного клуба отличился на старте второго тайма на 46-й минуте.

«Велес» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с тремя очками располагается на седьмой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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