«Велес» минимально обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Велес» из Москвы и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра выступил Алексей Лапатухин. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала команда хозяев поля.

В начале встречи на шестой минуте нападающий «Челябинска» Илья Сафронов получил красную карточку и покинул поле. Единственный гол в матче забил Олег Смирнов. Форвард столичного клуба отличился на старте второго тайма на 46-й минуте.

«Велес» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с тремя очками располагается на седьмой строчке.