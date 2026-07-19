«Акрон» объявил об аренде бразильского нападающего Дуду Родригеса

Тольяттинский «Акрон» объявил об аренде бразильского нападающего греческого «Ариса» Дуду Родригеса. Футболист будет выступать за команду Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги до конца сезона-2026/2027.

«Акрон» взял в аренду бразильца Дуду Родригеса. 23-летний вингер греческого «Ариса» перешёл в наш клуб до конца сезона-2026/2027 с опцией выкупа.

Дуду Родригес является воспитанником «Ботафого» из Рио-де-Жанейро. В системе этого южноамериканского клуба он долгое время выступал за молодёжные команды. Последние полтора года Дуду выступал за «Арис» в Суперлиге Греции: 32 матча и 6+2 по голевым действиям. В составе греческого клуба бразильский полузащитник сыграл в трёх матчах квалификации Лиги конференций.

Дуду уже прибыл в расположение «Акрона» и будет готовиться к стартовому матчу нового сезона с «Зенитом», — говорится в телеграм-канале «Акрона».

В минувшем сезоне «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в зоне переходных матчей Российской Премьер-Лиги, в рамках которых тольяттинцы победили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме двух встреч).