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Семак высказался о финале ЧМ-2026 и оценил шансы Испании и Аргентины на победу

Семак высказался о финале ЧМ-2026 и оценил шансы Испании и Аргентины на победу
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о финальном матче ЧМ-2026 и оценил шансы сборных Испании и Аргентины на победу в игре. Встреча состоится сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Две команды, которые абсолютно заслуженно добрались до финала и нас ждёт очень интересный матч. Сборная Испании показывает вообще феноменальный результат с точки зрения игры в обороне. Аргентина показала свой характер. Не берусь назвать фаворита, может быть шансы испанцев чуть-чуть выше.

— Почему шансы испанцев чуть-чуть выше?
— Я уже коснулся игры команды в обороне. Они показывают феноменальную командную игру, забить им достаточно сложно. Именно это ставит их в ранг фаворита. Но у Аргентины есть Месси. Он показывает всем нам насколько может быть полезен. Аргентинцы тоже не выглядят мальчиками для битья, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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