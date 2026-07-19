«Шинник» переиграл «Ленинградец» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершён матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли ярославский «Шинник» и «Ленинградец» из Ленинградской области. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда из Ярославля. Встреча состоялась на стадионе «Шинник» (Ярославль). В качестве главного арбитра выступил Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).

Илья Азявин на 80-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел чёрно-синих вперёд. Даниил Мартовой на 83-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Шинник» с четырьмя очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Ленинградец» замыкает турнирную таблицу — у команды нет набранных очков.