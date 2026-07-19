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«Аргентина не лучше Германии». Кроос — об уровне «альбиселесте»

«Аргентина не лучше Германии». Кроос — об уровне «альбиселесте»
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Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о финалисте чемпионата мира 2026 года Аргентине. Немец сравнил уровень аргентинцев со сборной Германии и особо отметил роль Лионеля Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина не лучше Германии, но у них невероятный менталитет и есть Месси, который снова привёл их в финал. Я замечаю, что футбольный интеллект Месси продолжает расти. Я думал, что чемпионат мира 2022 года станет для него последним, а сейчас он в шаге от второго кубка», — цитирует Крооса COPE.

Месси провёл на ЧМ‑2026 семь матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Сборная Германии завершила выступление на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти. Кроос выигрывал чемпионат мира в 2014 году, когда сборная Германии победила Аргентину со счётом 1:0.

Аргентина встретится с Испанией в финале ЧМ-2026 19 июля в Нью‑Джерси на стадионе «Метлайф».

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