«Только иконы». Ибрагимович опубликовал совместное фото с Зиданом и Бекхэмом

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал совместное фото с экс-полузащитником национальной команды Франции Зинедином Зиданом и совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.

На своей странице в социальной сети Х Ибрагимович опубликовал фото, которое подписал фразой: «Только иконы».

Фото: Из личного архива Ибрагимовича

Ибрагимович является футбольным экспертом на американском канале Fox — основном вещателе чемпионата мира 2026 года.

Финальный матч мирового первенства между сборными Испании и Аргентины пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, являющимся частью внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении.