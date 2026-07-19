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«Только иконы». Ибрагимович опубликовал совместное фото с Зиданом и Бекхэмом

«Только иконы». Ибрагимович опубликовал совместное фото с Зиданом и Бекхэмом
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Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал совместное фото с экс-полузащитником национальной команды Франции Зинедином Зиданом и совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.

На своей странице в социальной сети Х Ибрагимович опубликовал фото, которое подписал фразой: «Только иконы».

Фото: Из личного архива Ибрагимовича

Ибрагимович является футбольным экспертом на американском канале Fox — основном вещателе чемпионата мира 2026 года.

Финальный матч мирового первенства между сборными Испании и Аргентины пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, являющимся частью внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
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