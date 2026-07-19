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Алан Ширер дал прогноз на финальный матч чемпионата мира — 2026

Алан Ширер дал прогноз на финальный матч чемпионата мира — 2026
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Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер поделился прогнозом на финальный матч чемпионата мира — 2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины. Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, я думаю, что предсказать исход очень сложно. Если рассуждать об Испании, то я бы напомнил, как они играли с Францией в полуфинале, они были великолепны.

Учтите, это та же самая Испания, которая в своей первой игре на турнире не смогла обыграть Кабо-Верде. Но опять же, они проиграли Швейцарии в 2010 году, кажется, когда они тоже выиграли турнир. И тогда я сказал, что не стал бы беспокоиться об Испании на том чемпионате мира. Так что это отличная команда. То, как они контролируют мяч и владеют инициативой, просто невероятно.

Но потом смотришь на Аргентину и понимаешь, что они преодолели ряд очень сложных ситуаций. Например, проигрывали Египту 0:2, не так ли? Уступали Англии 0:1, а потом просто отыгрались, в них есть что-то такое, чем нельзя не восхищаться, нравится вам это или нет, — их мужество и смелость. А когда Месси в твоей команде, у тебя всегда есть шанс. Поэтому, честно говоря, я просто назову Аргентину [в качестве фаворита] из-за их смелости», — приводит слова Ширера Tribal Football.

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