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Стали известны условия, при которых Месси обгонит Мбаппе в гонке за «Золотую бутсу» на ЧМ

Стали известны условия, при которых Месси обгонит Мбаппе в гонке за «Золотую бутсу» на ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финальным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией сохраняет шансы обойти французского форварда Килиана Мбаппе в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. Для этого аргентинцу необходимо либо оформить хет-трик в финале турнира, либо забить два гола и сделать один ассист, либо забить два гола и покинуть поле до 57-й минуты.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее Мбаппе оформил дубль в матче за бронзовые медали чемпионата мира с Англией (4:6). На данный момент в активе француза 10 мячей, у Месси — восемь голов.

Матч Аргентины с Испанией в финале ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало — в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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