Стали известны условия, при которых Месси обгонит Мбаппе в гонке за «Золотую бутсу» на ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финальным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией сохраняет шансы обойти французского форварда Килиана Мбаппе в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. Для этого аргентинцу необходимо либо оформить хет-трик в финале турнира, либо забить два гола и сделать один ассист, либо забить два гола и покинуть поле до 57-й минуты.

Ранее Мбаппе оформил дубль в матче за бронзовые медали чемпионата мира с Англией (4:6). На данный момент в активе француза 10 мячей, у Месси — восемь голов.

Матч Аргентины с Испанией в финале ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало — в 22:00 мск.