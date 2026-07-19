Власти Нью-Джерси возмущены продажей ФИФА газона с финала ЧМ-2026

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл и местные законодатели выступили против планов ФИФА продавать фрагменты поля стадиона «Метлайф» после финала чемпионата мира 2026 года. Представитель губернатора заявил, что налогоплательщики штата, оплатившие замену покрытия, должны получить часть выручки. Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале ЧМ-2026 сегодня, 19 июля.

«Как уже говорила губернатор, Нью-Джерси заплатил миллионы долларов за покрытие стадиона, и налогоплательщики штата должны получить долю от выручки», — цитирует представителя губернатора Daily Mail.

ФИФА выставила на продажу фрагменты травы за $ 450, а также более дорогие варианты — до $ 3000. Член законодательного собрания Майк Инганаморт назвал происходящее незаконным и призвал администрацию добиваться судебного запрета. ФИФА в ответ пояснила, что основная доля выручки направляется в региональный оргкомитет, а федерация получает лишь номинальный роялти.