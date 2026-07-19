«Потому что это «Зенит». Егор Титов — о пенальти в ворота «Спартака» в матче Суперкубка

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о назначенном пенальти в ворота красно-белых в добавленное время матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом». В этой встрече победу одержали сине-бело-голубые (1:1, 4:2 пен.). Нападающий Александр Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

— Эпизод с борьбой Джику и Соболева, на ваш взгляд, пенальти или нет?

— Как я увидел этот эпизод: мяч не попал сразу в руку. Это случилось через рикошет. А мы знаем, что если это происходит в атаке и касается руки нападающего, то это сразу фол в другую сторону, то есть нарушение. В защите же разные трактовки: через рикошет, через плечо и так далее. Здесь всё, опять же, на усмотрение арбитра. Карасёв сидел на VAR. Он посоветовал пойти посмотреть.

Было понятно, что здесь будет эпизод в пользу «Зенита». Поэтому 50 на 50. Давайте говорить прямо: мы говорим про матч «Спартак» — «Зенит». И мы знаем, сколько пенальти пробил «Зенит» в чемпионате. Поэтому у меня не было никаких сомнений, что пойдут смотреть и это будет пенальти, потому что это «Зенит», — приводит слова Титова Metaratings.