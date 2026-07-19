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«Рубин» представил форму на сезон-2026/2027 с отсылками на культуру и историю Татарстана

«Рубин» представил форму на сезон-2026/2027 с отсылками на культуру и историю Татарстана
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Казанский «Рубин» в телеграм-канале представил комплекты игровой формы на предстоящий сезон-2026/2027.

Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»

Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»

Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»

Домашний комплект формы выполнен в традиционном для клуба рубиновом цвете. Форма посвящена татарскому поэту Габдулле Тукаю, чьё 140-летие со дня рождения отмечается в 2026 году. Выездная форма сделана в зелёном цвете, она посвящена городским легендам Казани, в том числе об озере Кабан. Альтернативная форма имеет белый цвет и вдохновлена белокаменными стенами Казанского Кремля.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги казанская команда заработала 43 очка и заняла восьмое место в турнирной таблице.

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