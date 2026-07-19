Шалимов назвал условие, при котором основное время финального матча ЧМ завершится вничью

Российский тренер Игорь Шалимов назвал условие, при котором основное время финального матча ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершится вничью. Встреча пройдёт сегодня, 19 июля.

«Ничья возможна только в том случае, если первой забьёт Аргентина. А если первой забьёт Испания, то может быть повтор игры с Францией. Мы видели, что когда испанцы повели со счётом 1:0, то они прессинговали, отбирали мяч, а забрать его обратно у них очень сложно», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).