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Сочи — Спартак Кс, результат матча 19 июля 2026, счет 0:2, 2-й тур Первой лиги 2026/2027

«Сочи» проиграл костромскому «Спартаку» в матче Первой лиги. Калмыков оформил дубль
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Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Сочи» и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Сергей Федотов. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда гостей.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Спартак Кс
Кострома
0:1 Калмыков – 2'     0:2 Калмыков – 24'    

Счёт в матче открыл нападающий красно-белых Амур Калмыков на второй минуте. На 24-й минуте Калмыков оформил дубль. Во втором тайме на 58-й минуте полузащитник «Сочи» Максим Кузьмин имел возможность отличиться, но не реализовал пенальти.

Отметим, что Амур Калмыков забил пять мячей за два стартовых тура Первой лиги.

Костромской «Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» с одним очком располагается на 12-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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