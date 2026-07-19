«Сочи» проиграл костромскому «Спартаку» в матче Первой лиги. Калмыков оформил дубль

Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Сочи» и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Сергей Федотов. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда гостей.

Счёт в матче открыл нападающий красно-белых Амур Калмыков на второй минуте. На 24-й минуте Калмыков оформил дубль. Во втором тайме на 58-й минуте полузащитник «Сочи» Максим Кузьмин имел возможность отличиться, но не реализовал пенальти.

Отметим, что Амур Калмыков забил пять мячей за два стартовых тура Первой лиги.

Костромской «Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сочи» с одним очком располагается на 12-й строчке.