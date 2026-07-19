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Сын Марадоны: Ямаль — наследник Месси

Сын Марадоны: Ямаль — наследник Месси
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Сын Диего Марадоны Диего-младший назвал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля наследником Лионеля Месси, но подчеркнул, что 19-летнему испанцу ещё далеко до уровня аргентинца.

«Ламин наследник Месси. Речь о чемпионе, о предопределённом игроке. Полтора года назад я смотрел его почти каждое воскресенье — он с другой планеты. В 19 лет кажется, что он играет на профессиональном уровне как минимум 10. Но я правда не думаю, что он превзойдёт Месси. Будем надеяться, пройдёт ещё много лет, прежде чем Месси передаст эстафету», — цитирует Марадону-младшего Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Испанией состоится 19 июля. Ямаль провёл на турнире семь матчей и забил один гол. Месси в семи встречах забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
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