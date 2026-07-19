Генич назвал ключевого игрока сборной Испании на чемпионате мира 2026 года

Российский комментатор Константин Генич назвал полузащитника Родри ключевым игроком сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. В финальном матче мирового первенства испанцы сыграют со сборной Аргентины сегодня, 19 июля.

«Я думаю, что ключевой игрок этой сборной Испании Родри. Я даже боюсь представить, если убрать Родри с поля, то, как эта Испания будет навигационно отправлять свои атаки. Что творит Родри?!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).