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Генич назвал ключевого игрока сборной Испании на чемпионате мира 2026 года

Генич назвал ключевого игрока сборной Испании на чемпионате мира 2026 года
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Российский комментатор Константин Генич назвал полузащитника Родри ключевым игроком сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. В финальном матче мирового первенства испанцы сыграют со сборной Аргентины сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что ключевой игрок этой сборной Испании Родри. Я даже боюсь представить, если убрать Родри с поля, то, как эта Испания будет навигационно отправлять свои атаки. Что творит Родри?!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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