Калмыков из костромского «Спартака» забил пять голов в двух стартовых матчах Первой лиги

Нападающий костромского «Спартака» Амур Калмыков оформил дубль в ворота «Сочи» (2:0) в матче 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. Таким образом, форвард красно-белых забил пять голов в двух стартовых встречах Первой лиги.

Ранее Калмыков сделал хет-рик в ворота челнинского «КАМАЗа» (3:1). Костромской «Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027.

В прошедшем сезоне 32-летний нападающий, выступая за «Спартак» и тульский «Арсенал», забил 15 мячей в Первой лиге, уступив только нападающему «Факела» Белайди Пуси (16) и форварду «Родины» Артёму Максименко (17).