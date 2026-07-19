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Калмыков из костромского «Спартака» забил пять голов в двух стартовых матчах Первой лиги

Калмыков из костромского «Спартака» забил пять голов в двух стартовых матчах Первой лиги
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Нападающий костромского «Спартака» Амур Калмыков оформил дубль в ворота «Сочи» (2:0) в матче 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. Таким образом, форвард красно-белых забил пять голов в двух стартовых встречах Первой лиги.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Спартак Кс
Кострома
0:1 Калмыков – 2'     0:2 Калмыков – 24'    

Ранее Калмыков сделал хет-рик в ворота челнинского «КАМАЗа» (3:1). Костромской «Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027.

В прошедшем сезоне 32-летний нападающий, выступая за «Спартак» и тульский «Арсенал», забил 15 мячей в Первой лиге, уступив только нападающему «Факела» Белайди Пуси (16) и форварду «Родины» Артёму Максименко (17).

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