Московское «Торпедо» обыграло «Волгу» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Юрий Матвеев. Победу в матче со счётом 3:1 одержала столичная команда.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Александр Юшин на 23-й минуте. На 27-й минуте Юшин оформил дубль. Во втором тайме на 54-й минуте полузащитник «Волги» Андрей Костин отыграл один мяч для своей команды. На 58-й минуте хавбек «Торпедо» Артур Галоян увеличил преимущество московской команды.

«Торпедо» набрало шесть очков и занимает третье место в таблице Первой лиги. «Волга» без очков располагается на 17-й строчке.