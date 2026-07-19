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Торпедо — Волга Ульяновск, результат матча 19 июля 2026, счет 3:1, 2-й тур Первой лиги 2026/2027

Московское «Торпедо» обыграло «Волгу» в матче 2-го тура Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Торпедо» и ульяновская «Волга». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Юрий Матвеев. Победу в матче со счётом 3:1 одержала столичная команда.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 1
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Юшин – 23'     2:0 Юшин – 27'     2:1 Костин – 54'     3:1 Галоян – 58'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Александр Юшин на 23-й минуте. На 27-й минуте Юшин оформил дубль. Во втором тайме на 54-й минуте полузащитник «Волги» Андрей Костин отыграл один мяч для своей команды. На 58-й минуте хавбек «Торпедо» Артур Галоян увеличил преимущество московской команды.

«Торпедо» набрало шесть очков и занимает третье место в таблице Первой лиги. «Волга» без очков располагается на 17-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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