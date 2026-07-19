Сын Марадоны: в 86-м Аргентина зависела от инопланетянина, сейчас — от первого среди людей

Диего Марадона-младший сравнил роль отца Диего Марадоны в сборной Аргентины образца 1986 года с нынешней командой Лионеля Месси. По его мнению, нынешняя команда гораздо сильнее, а Месси — уникальный лидер, уход которого оставит огромную пустоту.

«Команда, построенная вокруг Месси, гораздо сильнее, чем та, что была у моего отца. Не говорю, что та команда была слабой, но эта сборная Аргентины мощнее. В 86-м зависели от инопланетянина, сегодня — от первого среди людей. Когда Месси уйдёт, надеюсь, минимум через 10 лет, в сборной останется пустота», — цитирует Марадону-младшего Mundo Deportivo.

Финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией состоится сегодня, 19 июля. Месси в семи матчах турнира забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.