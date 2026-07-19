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Трамп ответил на просьбу сделать прогноз на финал ЧМ-2026, упомянув Месси

Трамп ответил на просьбу сделать прогноз на финал ЧМ-2026, упомянув Месси
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Президент США Дональд Трамп ответил на просьбу сделать прогноз на финал ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины, упомянув форварда Лионеля Месси. Встреча состоится сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мой прогноз на финал? Очень сложно ставить против Месси. Он великолепный игрок. Я видел его решающий прострел (в матче 1/2 финала ЧМ-2026 Англия – Аргентина (1:2). – Прим. «Чемпионата»)… Это было просто идеально», — сказал Трамп в эфире Fox Sports.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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