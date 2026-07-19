Немецкий специалист Юрген Клопп подтвердил своё назначение на пост главного тренера сборной Германии.

«Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале в ближайшие несколько дней», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х со ссылкой на Magenta TV.

Ранее в прессе появлялась информация, что 59-летний специалист подпишет контракт с Немецким футбольным союзом во Франкфурте в пятницу, 24 июля. Контракт наставника будет рассчитан до чемпионата мира 2030 года.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.