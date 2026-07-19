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Арсенал — Нефтехимик, результат матча 19 июля, счет 0:1, 2-й тур Первой лиги 2026/2027

«Нефтехимик» одержал победу в матче 2-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом»
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Завершён матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли тульский «Арсенал» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра выступил Николай Волошин (Смоленск, Россия).

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Машуков – 53'    

Ислам Машуков на 53-й минуте забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Арсенал» с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке, у этой команды тоже три очка.

В следующем туре «Арсенал» 26 июля на выезде встретится с «Сочи», «Нефтехимик» 25 июля в гостях сыграет с «Волгой».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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