«Нефтехимик» одержал победу в матче 2-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом»

Завершён матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играли тульский «Арсенал» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра выступил Николай Волошин (Смоленск, Россия).

Ислам Машуков на 53-й минуте забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Арсенал» с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке, у этой команды тоже три очка.

В следующем туре «Арсенал» 26 июля на выезде встретится с «Сочи», «Нефтехимик» 25 июля в гостях сыграет с «Волгой».