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Краснодар — Балтика: результат матча 19 июля 2026, счет 1:1, товарищеский матч

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в товарищеском матче с двумя удалениями
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались «Краснодар» и калининградская «Балтика». Матч прошёл в формате четырёх таймов по 35 минут каждый. Команды играли на стадионе «Академия ФК Краснодар». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Боселли – 5'     1:1 Оффор – 115'    
Удаления: Черников – 72' / Оффор – 34'

Первый мяч в матче забил нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на пятой минуте. На 34-й минуте встречи форвард «Балтики» Чинонсо Оффор был удалён с поля за вторую жёлтую карточку, однако вместо него вышел нападающий Дмитрий Никитин. На 73-й минуте полузащитник хозяев Александр Черников также получил красную карточку, а вместо него вышел новичок «быков» Кристиан. В четвёртом тайме встречи ранее удалённый Чинонсо Оффор вышел на поле и сравнял счёт на 115-й минуте.

В предыдущем товарищеском матче «Балтика» победила «Тиквеш» из Северной Македонии (5:0), а «Краснодар» уступил «Ростову» (3:4).

В 1-м туре чемпионата России сезона-2026/2027 «Краснодар» на выезде сыграет с казанским «Рубином» (26 июля), а «Балтика» встретится с ЦСКА в Москве (24 июля).

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