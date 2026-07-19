Ламин Ямаль — первый тинейджер, сыгравший в финале Евро и ЧМ

Фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль принял участие в матче финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 0:0. Таким образом, 19-летний вингер стал первым тинейджером, сыгравшим в финале Евро и ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Напомним, в финале чемпионата Европы 2024 года Испания обыграла Англию со счётом 2:1. В той встрече Ямаль отметился ассистом.

На стадии полуфинала ЧМ-2026 сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).