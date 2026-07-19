«Обречённых ждёт поражение». Соболев опубликовал видео концерта группы Княzz
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал видео концерта группы Княzz. В субботу, 18 июля, «Зенит» одержал победу в матче OLIMPBET Суперкубка России над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти, и отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», после чего началась потасовка. В серии послематчевых пенальти футболист реализовал решающий удар.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
Опубликованное видео Соболев сопроводил подписью из текста песни: «Обречённых ждёт поражение».
В прошлом сезоне Соболев провёл за команду из Санкт-Петербурга 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Комментарии
- 19 июля 2026
-
21:36
-
21:29
-
21:14
-
21:06
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:42
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:29
-
20:28
-
20:25
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:30