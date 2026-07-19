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«Обречённых ждёт поражение». Соболев опубликовал видео концерта группы Княzz

«Обречённых ждёт поражение». Соболев опубликовал видео концерта группы Княzz
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал видео концерта группы Княzz. В субботу, 18 июля, «Зенит» одержал победу в матче OLIMPBET Суперкубка России над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти, и отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», после чего началась потасовка. В серии послематчевых пенальти футболист реализовал решающий удар.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

ВИДЕО

Опубликованное видео Соболев сопроводил подписью из текста песни: «Обречённых ждёт поражение».

В прошлом сезоне Соболев провёл за команду из Санкт-Петербурга 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

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