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Капелло: Ямаль — гений, представляющий в этом смысле новое поколение

Капелло: Ямаль — гений, представляющий в этом смысле новое поколение
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло перед финалом чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины поделился мнением о сравнении легендарного футболиста «альбиселесте» Диего Марадоны и нынешнего нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси. Помимо этого, специалист высказался об уровне мастерства испанского игрока Ламина Ямаля. Решающий матч турнира состоится сегодня, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
0 : 0
Аргентина

— Если Месси одержит победу в финале чемпионата мира, можно ли будет утверждать, что он лучше Марадоны? Есть ли ответ в этом споре?
— Все эти сравнения утомляют. Каждые 20 лет рождаются гении от мира футбола: Пеле, Марадона, Месси.

— Заслужит ли Ламин Ямаль «Золотой мяч» в случае победы?
— Если учитывать его возраст и перспективы, то да. Однако не следует делать преждевременные выводы. Ямаль — гений, представляющий в этом смысле новое поколение, — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

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