Капелло: Ямаль — гений, представляющий в этом смысле новое поколение

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло перед финалом чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины поделился мнением о сравнении легендарного футболиста «альбиселесте» Диего Марадоны и нынешнего нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси. Помимо этого, специалист высказался об уровне мастерства испанского игрока Ламина Ямаля. Решающий матч турнира состоится сегодня, 19 июля.

— Если Месси одержит победу в финале чемпионата мира, можно ли будет утверждать, что он лучше Марадоны? Есть ли ответ в этом споре?

— Все эти сравнения утомляют. Каждые 20 лет рождаются гении от мира футбола: Пеле, Марадона, Месси.

— Заслужит ли Ламин Ямаль «Золотой мяч» в случае победы?

— Если учитывать его возраст и перспективы, то да. Однако не следует делать преждевременные выводы. Ямаль — гений, представляющий в этом смысле новое поколение, — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.