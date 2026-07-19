Стример IShowSpeed выступил с песней перед началом финала ЧМ-2026

Стример IShowSpeed выступил с песней перед матчем финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В перерыве решающего матча ЧМ-2026 пройдёт концерт, на котором выступят Мадонна, Шакира, группа BTS и Джастин Бибер.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).