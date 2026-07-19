«Не хотел создавать драму». Сака — о невыходе в старте на полуфинал с Аргентиной

Вингер сборной Англии Букайо Сака объяснил, почему никак не реагировал на решение главного тренера Томаса Тухеля оставить его в запасе на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2). 24‑летний футболист «Арсенала» заявил, что не хотел накалять обстановку в команде.

«Я не хочу создавать драму. Это было решение тренера, и его нужно уважать. В конце концов, есть те 11 футболистов, которых он выбирает. Мы должны выполнять свою работу», — цитирует Саку The Sun.

Сака не провёл на поле ни минуты в полуфинале c Аргентиной. При этом он утверждал, что был полностью готов играть. В матче за третье место с Францией (6:4) он вышел в стартовом составе и оформил хет-трик. На турнире в его активе семь матчей, три гола и три результативные передачи.